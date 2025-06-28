Триста лет спустя. Какие идеи из Конституции Орлика стоит перенести в современную Украину

28 июня Украина празднует День Конституции. Главный закон мы приняли 29 лет назад, но традиция писаного права на наших землях значительно глубже. Еще в 1710 году гетман Пилип Орлик подписал документ, который многие исследователи считают первой Конституцией в мире.

О том, чем именно Конституция Орлика была прогрессивной и какие статьи следует перенести в современное законодательство, в интервью РБК-Украина рассказал кандидат исторических наук, глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов .

Какие статьи стоит позаимствовать в украинское законодательство

Конституция Пилипа Орлика во многих моментах опередила свое время, некоторые ее статьи настолько актуальны сейчас, что их стоит перенести в современное украинское законодательство.

"Когда писали Конституцию, еще продолжалась Шведская война с 1700 по 1721 год. Полтавская битва - это лишь один фрагмент. И вот в Конституции написано, что необходимо вернуть всех пленных из Москвы. Это была конституционная норма. Актуально и сегодня - сколько у этих тварей сейчас наших украинских пленных", - говорит Алферов.

Копия Конституции Пилипа Орлика на староукраинском языке. Документ хранится в Российском государственном архиве древних актов (фото: Википедия)

Какие предписания в Конституции опередили свое время

Конституцию Пилипа Орлика называют модерной.

"Прогрессивное - это то, что они говорили, что должны отойти от Московского патриархата, на тот момент они находились под МП немножко больше 20 лет. Это была первая статья - вернуться к трону Константинопольского патриархата. И таки мы вернулись более чем через 300 лет", - говорит историк.

Еще одна новейшая статья - о социальной защите. Козаки в почтенном возрасте и раненые имели право доживать на содержании государства в Трахтемировском госпитале. Также была предусмотрена социальная защита для козацких вдов и детей.

"В Конституции прописана даже антикоррупционная деятельность. Этому посвящено много статей и позиций - "Жеби гетманское сердце не прильщали подарками". То есть гетман не мог брать подарков, потому что у него была зарплата. Она была не в денежном эквиваленте, а в предоставлении земельных наделов, с которых он жил. Насколько хорошо ими управлял, такой и была прибыль", - добавляет Алферов.

Также в Конституции власть разделили на три ветви: судебную, исполнительную и законодательную. Это было новшество на то время.