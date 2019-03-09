Конституційний суд Молдови визнав результати виборів

Суд визнав законними 101 мандат депутатів

В Молдове Конституционный суд сегодня, 9 марта, утвердил результаты парламентских выборов, которые состоялись 24 февраля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nokta.

Сообщается, что Конституционный суд признал законными все 101 мандат депутатов, которых избирали по одномандатным округам и по национальному избирательному округу.

Также судом были отклонены необоснованные требования, которые подавались блоком ACUM, что требовали признать недействительными выборы в пяти избирательных округах, а также способ распределения мандатов по национальному избирательному округу.

Теперь вердикт Конституционного суда будет направлен в Центризбирком.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Молдове обнародовали окончательные результаты выборов в парламент. Согласно информации на сайте ЦИК, Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) получила 18 мандатов, проевропейский политический блок ACUM - 14 мандатов, Демократическая партия Молдовы (ДПМ) - 13, партия "Шор" - 5 мест.