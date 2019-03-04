У Молдові оприлюднили остаточні результати виборів до парламенту

Фото: прапор Молдови (flickr.com/Frank)

Найбільше мандатів у соціалістів

У Молдові, за результатами підрахунку 100% голосів виборців на виборах 24 лютого, до парламенту пройшли чотири партії, на першому місці за мандатами - Партія соціалістів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центрвиборчком Молдови.

Згідно з інформацією на сайті ЦВК, Партія соціалістів Республіки Молдова (ПСРМ) отримала 18 мандатів, проєвропейський політичний блок ACUM - 14 мандатів, Демократична партія Молдови (ДПМ) - 13, партія "Шор" - 5 місць.

Водночас у результаті виборів за одномандатними округами соціалістична та демократична партії одержали 17 мандатів, блок ACUM - 12 мандатів і "Шор" - 2.

У трьох одномандатних округах перемогу здобули незалежні кандидати.

Інші партії, за даними ЦВК, не подолали бар'єр 6%.

Нагадаємо, явка на парламентських виборах у Молдові 24 лютого становила менше половини зареєстрованих виборців - менш як 49,1%.

Деякі політичні сили вже в процесі підрахунку голосів висловили сумнів у результатах. Зокрема, опозиційний проєвропейський блок Acum заявив, що не визнає результатів виборів на спецдільницях, які відкрили для виборців з непідконтрольного Кишиневу Придністров'я, через, як заявили в блоці, фальсифікації на них.