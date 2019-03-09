Конституційний суд Молдови визнав результати виборів

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Суд визнав законними 101 мандат депутатів

У Молдові Конституційний суд сьогодні, 9 березня, затвердив результати парламентських виборів, які відбулися 24 лютого 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nokta.

Повідомляється, що Конституційний суд визнав законними всі 101 мандат депутатів, яких обирали по одномандатних округах і по національному виборчому округу.

Також судом були відхилені необґрунтовані вимоги, які подавалися блоком ACUM, що вимагали визнати недійсними вибори в п'яти виборчих округах, а також спосіб розподілу мандатів по національному виборчому округу.

Тепер вердикт Конституційного суду буде направлено до Центрвиборчкому.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Молдові оприлюднили остаточні результати виборів до парламенту. Згідно з інформацією на сайті ЦВК, Партія соціалістів Республіки Молдова (ПСРМ) отримала 18 мандатів, проєвропейський політичний блок ACUM - 14 мандатів, Демократична партія Молдови (ДПМ) - 13, партія "Шор" - 5 місць.