Конституційний суд Молдови в повному складі пішов у відставку

Всі шість суддів Конституційного суду Молдови сьогодні, 26 червня, подали у відставку. Про це повідомляється на сайті суда.

Як наголошується в повідомленні, про припинення повноважень та вакантні посади суддів Конституційного суду повідомляється компетентним органам для призначення нових суддів.

Згідно з рішенням, суддя В'ячеслав Запорожан уповноважений пленумом Конституційного суду здійснювати адміністративні повноваження голови суду до обрання нового керівника.

Нагадаємо, КС Молдови 7, 8 і 9 червня виніс декілька рішень: про закінчення строків формування парламентської коаліції і затвердження уряду, про тимчасове відсторонення від посади президента про розпуск парламенту і призначення дострокових парламентських виборів. Однак потім він скасував ці рішення.

Зазначимо, Венеціанська комісія ради Європи дала висновок за рішенням Конституційного суду Молдови, який вирішив розпустити парламент. Експерти комісії вважають, що не було ніяких умов для розпуску парламенту в період 7-8 червня.

Як повідомляло РБК-Україна, 20 червня голова Конституційного суду Молдови Міхай Поалелунжь подав у відставку.