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Конституційна рада Франції затвердила переобрання Макрона

Фото: Еммануель Макрон (у центрі) (twitter.com/EmmanuelMacron)
Автор: Антон Федорців

У середу, 27 квітня, Конституційна рада Франції затвердила офіційні результати президентських виборів, що завершилися перемогою чинного глави держави Еммануеля Макрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ради.

Голова Конституційної ради Лоран Фабіус оголосив остаточні результати виборів-2022. Макрон набрав більшість голосів, оголошений президентом і розпочне свою нову каденцію 14 травня.

"З понеділка Конституційна рада провела перевірку та передбачені контрольні операції. У другому турі через порушення, виявлені на 48-ми виборчих дільницях, ми анулювали 20594 поданих голоси, або 0,06% від загальної кількості. Це свідчить, що в цілому правила виборчого процесу були дотримані", – йдеться в заяві.

Зрештою, Макрон набрав 58,55% голосів. Його суперниця в другому турі – Марін Ле Пен – 41,45%.

Нагадаємо, що президент Зеленський привітав Макрона з переобранням на другий термін неофіційним дзвінком.

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ФранціяЕммануель МакронФабиус