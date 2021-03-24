Конституційність призначення Шкарлета: колегія суддів КСУ відмовилася відкрити провадження

Колегія суддів Конституційного суду відмовилися розглядати конституційність призначення Сергія Шкарлета главою Міністерства освіти та науки. До суду надійшло подання групи народних депутатів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила представник Верховної ради у КСУ Ольга Совгиря.

"Питання щодо відкриття конституційного провадження у цій справі ще розглядатиметься Великою палатою КСУ", - зазначила Совгиря.

Парламентар пояснила, що відмова є неостаточною.

"Колегія суддів КСУ відмовила у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням народних депутатів щодо відповідності Конституції України постанови Верховної ради "Про призначення Шкарлета С.М. міністром освіти і науки України", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, відповідне подання надійшло до суду на початку березня.

Так, 17 грудня 2020 року Рада призначила Шкарлета на посаду міністра освіти і науки України. До цього він виконував обов'язки глави Міносвіти. За нього проголосувала мінімально необхідна кількість нардепів - 226.

Міністр зачитував текст присяги під вигуки "Ганьба!". Представники фракції "Слуга народу" заглушали вигуки оплесками. Після цього в залі пролунали вигуки "Геть!".

Як писало РБК-Україна, комітет з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду глави МОН.