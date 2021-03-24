Конституційність призначення Шкарлета: колегія суддів КСУ відмовилася відкрити провадження
Колегія суддів Конституційного суду відмовилися розглядати конституційність призначення Сергія Шкарлета главою Міністерства освіти та науки. До суду надійшло подання групи народних депутатів.
"Колегія суддів КСУ відмовила у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням народних депутатів щодо відповідності Конституції України постанови Верховної ради "Про призначення Шкарлета С.М. міністром освіти і науки України", - сказано у повідомленні.
Парламентар пояснила, що відмова є неостаточною.
"Питання щодо відкриття конституційного провадження у цій справі ще розглядатиметься Великою палатою КСУ", - зазначила Совгиря.
Нагадаємо, відповідне подання надійшло до суду на початку березня.
Так, 17 грудня 2020 року Рада призначила Шкарлета на посаду міністра освіти і науки України. До цього він виконував обов'язки глави Міносвіти. За нього проголосувала мінімально необхідна кількість нардепів - 226.
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Як писало РБК-Україна, комітет з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду глави МОН.