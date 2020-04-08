У Конституційному суді вивчать законопроект про перенесення КСУ у Харків

У Конституційному суді України (КСУ) вивчають текст зареєстрованого у Верховній раді законопроекту №3300 про внесення змін до закону "Про Конституційний суд України" в частині посилення незалежності та покращення ефективності функціонування органу конституційної юрисдикції. Про це повідомили в прес-службі КСУ.

Наголошується, що згідно з попереднім аналізом, даний законопроект не враховує пропозиції КСУ, надані раніше в парламент, при цьому передбачає суттєві обмеження певних конституційних прав.

"Конституційний суд України не схвалює спроб необґрунтованих законодавчих змін, які можуть вплинути на права людини в Україні і наполягає, що такі зміни повинні прийматися виважено, аргументовано, після проведення фахових дискусій із залученням експертів, у тому числі Венеціанської комісії, про що неодноразово наголошував Рада Європи", - повідомили в КСУ

Наголошується, що в 2019 році КСУ передав у Верховну раду пакет системних напрацювань для ухвалення змін до законодавства, спрямованих на поліпшення реалізації прийнятої реформи на практиці.

Нагадаємо, 6 квітня на сайті Верховної ради з'явився текст законопроекту №3330, який пропонує перенести КСУ в Харків.

Представник президента Володимира Зеленського в Конституційному суді Федір Веніславський повідомляв, що даний законопроект дало дистанціювати суддів від впливу політичних сил.