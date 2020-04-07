У президента прокоментували ідею про перенесення КСУ в Харків

Фото: Конституційний суд (РБК-Україна)

У Харків суд буде дистанційованим від політичного впливу

У разі прийняття Верховною радою законопроекту №3300 "Про внесення змін до закону "Про Конституційний Суд України" суддів вдасться дистанціювати від впливу політичних сил. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив представник президента Володимира Зеленського в Конституційному суді Федір Веніславський.

За словами нардепа, ідея перенесення Конституційного суду Харків має велику кількість переваг.

“Саме в Харкові Конституційний суд буде дистанційоване від центрів політичної влади. Зокрема, від політичних сил, які, на жаль, поки що впливають на суддів Конституційного суду. Суддів, які, за нашою інформацією радяться, як їм голосувати або не голосувати за те чи інше рішення", - заявив Веніславський.

Крім того, на думку нардепа, Харків є містом, який краще всього підходить для роботи Конституційного суду, адже є юридичною столицею України.

“Я вважаю, що ініціатива досить обґрунтованою. Це закономірне питання, чому саме Харків. Тому що саме Харків ще з радянського союзу це завжди був потужний юридичний центр. Один з трьох потужних юридичних вузів був саме Харківський юридичний інститут на той момент. Це давні традиції і наукова школа", - додав він.

Нагадаємо, 6 квітня на сайті Верховної ради з'явився текст законопроекту №3330, який пропонує перенести КСУ в Харків.

До цього КСУ визнав неконституційними деякі положення судової реформи президента Володимира Зеленського. Зокрема, суд скасував скорочення кількості суддів Верховного суду з 200 до 100. Венеціанська комісія просила прибрати ці положення в законі Зеленського ще в грудні минулого року.