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Порошенко закликав православні церкви світу визнати ПЦУ

Новини » Суспільство    07.01.2019 - 13:20
Порошенко закликав православні церкви світу визнати ПЦУ
Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Президент зазначив, що ПЦУ є незалежною, автокефальною, помісною церквою

Президент України Петро Порошенко закликав православні церкви світу визнати Православну церкву України (ПЦУ). Про це він заявив 7 січня під час виступу після завершення літургії в Софії Київській, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

"Ми закликаємо всі світові православні церкви визнавати її (ПЦУ, - ред.) як сестру і згадувати під ім'ям "найсвятіша церква України", що має своєю кафедрою історичне місто Київ. А серце Києва - це Свята Софія", - заявив президент.

Порошенко зазначив, що вперше Різдво Україна святкує в автокефальній Православній церкві України в стінах Святої Софії. Президент заявив, що православна церква є незалежною, автокефальною, помісною церквою.

За його словами, "створення автокефальної Православної церкви України і є запорукою нашої незалежності".

Нагадаємо, сьогодні у Софійському соборі пройшла Різдвяна літургія з участю предстоятеля Православної церкви митрополита Київського і всієї України Епіфанія у співслужінні єпископата і духовенства об'єднаної церкви.

6 січня 2019 під час Божественної літургії у Свято-Георгіївському соборі на Фанарі Вселенський патріарх Варфоломій передав томос про автокефалію ПЦУ митрополиту Епіфанію. Так, Вселенський патріархат надав томос ПЦУ. Таким чином, Православна церква України юридично вийшла з підпорядкування іншої помісної церкви, тобто РПЦ, і буде підкорятися тій, яка дає автокефалію, - а саме Константинопольському патріархату.

 

У Софійському соборі пройшла Різдвяна літургія Константинополь в майбутньому може визнати ПЦУ патріархатом, - Філарет
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