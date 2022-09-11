RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Консерватори Канади обрали нового лідера партії в спробі відправити у відставку Трюдо

Фото: прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо (flickr com justintrudeau)
Автор: Артур Родивилов

Консерватори Канади в суботу вибрали П'єра Пуалівра, ветерана парламенту, який просував біткойн як засіб боротьби з інфляцією, щоб очолити спробу партії повалити лібералів і прем'єр-міністра Джастіна Трюдо.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

43-річний Пуалівр став лідером у першому турі рейтингового голосування, в якому проголосувало понад 400 тисяч членів. Він стане шостим лідером консерваторів з 2015 року. За сім років вони тричі програвали вибори Трюдо.

Пуалівр переміг свого головного конкурента Жана Шареста, колишнього прем'єр-міністра Квебеку.

"Сьогодні починається подорож по заміні старого уряду, який обходиться вам дорожче і дає менше, новим урядом, який ставить вас на перше місце - вашу зарплату, вашу пенсію, ваш будинок, вашу країну", - сказав Пуалівр.

Пуалівр вперше зайняв місце в парламенті в 2004 році, через кілька днів після свого 25-річчя, представляючи приміський район, до якого входять частини Оттави.

Він обіймав посаду міністра демократичних реформ, а потім міністра зайнятості та соціального розвитку, поки Трюдо не вступив на посаду в 2015 році.

Нагадаємо, на парламентських виборах у Канаді в 2021 році виграла правляча Ліберальна партія прем'єр-міністра Джастіна Трюдо. Однак їй не вистачило голосів, щоб отримати 170 мандатів, необхідних для забезпечення більшості.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Канада