Коновалец возвращается на родную землю: Украина начала перезахоронение главы ОУН

Эксгумация состоялась на кладбище "Кросвейк" в городе Роттердам. Все организационные вопросы по поручению Владимира Зеленского решали руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов с командой ОП, и.о. главы МИД Андрей Сибига вместе с командой министерства, а также Украинский институт национальной памяти (УИНП).

В церемонии приняли участие заместитель руководителя ОП Ирина Верещук, посол Украины в Нидерландах Андрей Костин, председатель УИНП Александр Алферов, представители украинского общества Нидерландов и "Пласта", Украинской стрелковой громады Канады и Украинского национального объединения Канады, а также духовенство Украинская греко-католической церкви.

Останки выдающегося украинского деятеля в ближайшее время доставят на родину и перезахоронят на Национальном военном мемориальном кладбище.

Церемония прощания состоится в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве.

Что известно о Евгении Коновальце

Евгений Коновалец (1891-1938) - украинский военный и политический деятель, полковник Армии Украинской Народной Республики, командир Сечевых стрелков, основатель Украинской военной организации (УВО) и первый глава Организации украинских националистов (ОУН).

Родился 14 июня 1891 года в селе Зашкив возле Львова. Во время Первой мировой войны служил в австро-венгерской армии, в 1915 году попал в русский плен.

В 1917 году бежал из лагеря и прибыл в Киев, где стал одним из организаторов Галицко-Буковинского куреня Сечевых стрелков. Под его командованием формирование стало одним из самых боеспособных подразделений Армии УНР.

После поражения Украинской революции 1917-1921 годов Коновалец продолжил борьбу за независимость Украины в эмиграции. В 1920-х годах он возглавил УВО, а в 1929 году стал главой ОУН, созданной на конгрессе в Вене.

23 мая 1938 года Евгений Коновалец погиб в Роттердаме в результате спецоперации советских спецслужб. Взрывное устройство было спрятано в коробке из-под конфет, которую ему передал агент НКВД Павел Судоплатов. Коновальца похоронили на кладбище Кросвейк в Роттердаме.

Пантеон выдающихся украинцев

Напомним, в апреле 2026 года Владимир Зеленский объявил о создании Пантеона выдающихся украинцев - мемориального комплекса, где будут чествовать национальных героев и выдающихся фигур украинской истории.