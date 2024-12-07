В Конотопе раздались взрывы на фоне угрозы баллистики

Сигналы воздушной тревоги прозвучали в ряде областей Украины около 06:13. Они "зацепили" большинство регионов на востоке страны, в том числе как в южных, так и в северных областях.

В мониторинговых группах писали об угрозе баллистики.

В 6:17 мэр Конотопа рассказал о взрыве, и сразу - об еще одном.

"Опасность!!!! Тревогу дали после взрыва! Это баллистика!" - написал городской голова Конотопа.

Он добавил, что детали относительно вражеской ракетной атаки на Конотоп, и информация о последствиях будут обнародованы позже. В настоящее время следует соблюдать режим информ-тишины.

Добавим, по состоянию на сейчас карта воздушной тревоги в Украине выглядит так:

Обновлено: откуда был удар

По словам мэра Конотопа, для удара по городу враг применил баллистику из оккупированного Крыма.

"Кстати пуск состоялся из Перекопского перешейка. Наверное, поэтому и дотянулись до нас", - добавил Семенихин.

Обновлено: атакуемая инфраструктура

Позже в Сумской областной военной администрации (ОВА) рассказали в Telegram, что захватчики нанесли ракетный удар по инфраструктуре Конотопской громады.

"На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются", - передали в администрации.

Российские обстрелы Конотопа

Напомним, этот город, который и другие населенные пункты Сумской области, часто подвергается российским ударам

Так, например, в прошлый раз российские оккупанты массированно обстреляли Конотоп в ночь на 12 сентября. Тогда в городе пропал свет, пострадали 14 человек. Известно, что захватчики атаковали город "Шахедами".

Подробнее об обстреле Конотопа можно узнать в отдельном материале РБК-Украина.