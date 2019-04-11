Кононенка і Суркісів викликали на допит в НАБУ

Соратника чинного президента України Петра Порошенка Ігоря Кононенка і бізнесменів Григорія та Ігоря Суркісів викликали на допит до Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Повідомляється, що НАБУ викликало їх на допит після журналістського розслідування програми "Схеми: корупція в деталях", яка оприлюднила записи телефонних розмов Кононенка і Суркісів з обговоренням схеми виведення сотень мільйонів гривень з державних обленерго. Редакція передала матеріали НАБУ, їх долучили до розслідування.

Нагадаємо, раніше журналісти оприлюднили дані про розслідування масштабної афери в сфері енергетики за участю екс-глави правління "Енергомережі" Дмитра Крючкова, якого розшукують за виведення сотень мільйонів гривень з "Запоріжжяобленерго" навесні-влітку 2015 року. Для перевірки телефонних переговорів з Кононенком та Суркісами зразки передали експертам в США, які підтвердили приналежність голосів на записах. Фігуранти обговорювали незаконні способи отримання контролю над державними "Запоріжжяобленерго", "Черкасиобленерго" і "Харківобленерго", а також розподіл між учасниками схеми значних сум. У НАБУ заявили, що перевірять причетність Кононенка до розкрадання коштів обленерго.

Також раніше повідомлялося, що двоє фігурантів журналістського розслідування вже мали статус підозрюваних у справах НАБУ.



