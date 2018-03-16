Стало відомо число жертв обвалення моста в Майамі

Від шести до десяти людей могли загинути при обваленні моста в Майамі (США). Про це повідомив сенатор від штату Флорида Білл Нельсон, передає Fox News.

"Іронія в тому, що міст, який був покликаний забезпечити безпеку при переході через восьмисмугове шосе, привів, як мені сказали, до загибелі від шести до десяти осіб", - сказав Нельсон.

Так, на першій прес-конференції у зв'язку з подією глава поліції округу Майамі-Дейд Хуан Перес не став говорити про кількість загиблих, повідомивши тільки, що в автомобілях, які накрило мостом, знаходились люди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в американському штаті Флорида обрушився пішохідний міст, відомо про загиблих і велике число постраждалих.

Так, міст будувався поряд з кампусом Міжнародного університету Флориди в Майамі. Міст був відкритий тільки кілька днів тому.