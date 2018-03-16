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Стало відомо число жертв обвалення моста в Майамі

НовиниНадзвичайні події    16.03.2018 - 02:28
Фото: поліція США (facebook.com/NYPD)
Фото: поліція США (facebook.com/NYPD)

В американському штаті Флорида обрушився пішохідний міст

Від шести до десяти людей могли загинути при обваленні моста в Майамі (США). Про це повідомив сенатор від штату Флорида Білл Нельсон, передає Fox News.

"Іронія в тому, що міст, який був покликаний забезпечити безпеку при переході через восьмисмугове шосе, привів, як мені сказали, до загибелі від шести до десяти осіб", - сказав Нельсон.

Так, на першій прес-конференції у зв'язку з подією глава поліції округу Майамі-Дейд Хуан Перес не став говорити про кількість загиблих, повідомивши тільки, що в автомобілях, які накрило мостом, знаходились люди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в американському штаті Флорида обрушився пішохідний міст, відомо про загиблих і велике число постраждалих.

Так, міст будувався поряд з кампусом Міжнародного університету Флориди в Майамі. Міст був відкритий тільки кілька днів тому.

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Теги: Сполучені Штати Америки, полиция, мост, Майами
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