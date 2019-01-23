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Із конкурсу до антикорупційного суду вибули ще 9 кандидатів

Новини » Політика    23.01.2019 - 21:42
Із конкурсу до антикорупційного суду вибули ще 9 кандидатів
Ілюстративне фото (opsgram.com)

Конкурсну комісію 23 січня не пройшов жодний із кандидатів

Міжнародні експерти разом з Вищою кваліфікаційною комісією суддів 23 січня розглянули біографії ще 9 кандидатів до Вищого антикорупційного суду. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Transparency International.

Як зазначається, комісія розглянула кандидатури суддів та екс-суддів Юрія Бурбела, Романа Головатого, Вікторії Жовноватюк, Олександра Сингаївського, адвокатів Діани Заніні, Анни Надточиєвої, Олександра Івасин, Ігоря Січеславського та науковця Юрія Юркевича.

Всі вони вибули із конкурсу. Таким чином, комісія сьогодні не підтримала жодного із кандидатів.

"Загалом завдяки роботі міжнародників вже 32 недоброчесних претендентів втратили шанси потрапити до ВАС. ВККС та ГРМЕ протягом двох засідань залишилось розглянути 11 кандидатів", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, на попередніх обговореннях ГРМЕ та ВККС не підтримала 23 кандидати. Наступні спеціальні спільні засідання відбудуться 24 та 28 січня.

Всього ГРМЕ винесло на спільне засідання з ВККС 49 кандидатів. Розглянути їхні досьє міжнародники повинні до кінця місяця.

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