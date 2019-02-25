Конкурс на керуючого "Межигір'ям" можуть продовжити, - АРМА

До завершення конкурсу на керуючого залишилося кілька днів

В Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) не исключают, что конкурс на поиск управляющего арестованной резиденции бывшего президента Виктора Януковича "Межигорье" будет продлен. Об этом заявил председатель АРМА Антон Янчук, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что до завершения конкурса на управляющего осталось несколько дней.

"Благодаря общественному резонансу по "Межигорью", конкурс уже был продолжен. Мы своих обещаний будем придерживаться. Все обсуждения будут. В процедуре конкурсного отбора тендерный комитет не анализирует документы. Есть время на подачу документов, во время которого анализ документов не проводится", - сказал Янчук.

По его словам, сейчас в конкурсе на управляющего есть еще два участника.

"Насколько мне известно, пока большого желания у представителей бизнеса нет. Существуют предпосылки для его (конкурса, - ред.) дальнейшего продления. Но это только мое личное мнение. По моему убеждению, есть смысл продолжить конкурс. У меня нет информации о том, сколько желающих. По последней информации, их было двое ", - сказал Янчук.

Напомним, Агентство по розыску и менеджменту активов принято решение о продлении конкурсного отбора управляющего резиденции "Межигорье" до конца февраля 2018 года.

В конце января 2018 года АРМА сообщило, что интерес бизнеса к управление объектом "Межигорье" крайне низкий.