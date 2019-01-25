Бізнес не зацікавлений в управлінні "Межигір'ям", - АРМА

Фото: "Межигір'я" (facebook.com.kristina.potapenko)

У АРМА заявили, що увага журналістів-розслідувачів може сприяти зацікавленості бізнесу

Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило, що інтерес бізнесу до управління об'єктом "Межигір'я" вкрай низький. Про це заявив голова АРМА Антон Янчук, передає РБК-Україна.

"Інтерес бізнесу до управління цим об'єктом дуже низький. Інтерес виявилося діяльності суб'єкти. Другий з них суб'єкт господарювання", - сказав він.

За його словами, увага журналістів-розслідувачів може сприяти інтересу бізнесу.

"Питання конкурсного надав придбав гостроти і професійний інтерес з боку журналістів-розслідувачів. У нас з'явилася надія, що увагу журналістів може викликати і залучення інтересу бізнесу до даного об'єкту", - додав він.

Нагадаємо, Агентство по розшуку та менеджменту активів прийнято рішення про продовження конкурсного відбору керуючого резиденції "Межигір'я" до кінця лютого 2018 року.

У липні 2018 року Печерський районний суд Києва передав в управління Нацагентству з розшуку активів заарештовану резиденцію "Межигір'я", де проживав екс-президент Віктор Янукович.

Додамо, що Генпрокуратура з 2014 року розслідує ймовірне заволодіння держмайном - комплексом будівель будинку відпочинку "Межигір'я". В рамках кримінального провадження підозра повідомлено, зокрема, екс-президенту Віктору Януковичу.