Конкурс на управителя "Межигір'я" можуть знову продовжити

Зараз є лише два кандидати на управителя Межигір'ям

На конкурсе по определению управляющего "Межигорьем" до сих пор есть всего два участника. Об этом на брифинге рассказал Глеб Каневский, председатель Общественного совета при Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Каневский напомнил, что конкурс уже трижды переносился и сейчас до завершения конкурса осталось 9 дней.

"АРМА обращалась в ряд ассоциаций, однако пока что никаких конкретных предложений об участии в конкурсе не поступало. Общественный совет обеспокоен. Сейчас опять есть два кандидата", - сказал он и добавил, что одна из компаний, "Атлант Девелопмент", вызвала беспокойство у журналистов.

В общественном совете не исключают, что конкурс по поиску управляющего "Межигорья" может быть продлен.

"Общественный совет решил обратиться к правительству, чтобы то нашло необходимое коммунальне предприятие КГГА для участия в конкурсе и делегировало такое предприятие на конкурс, чтобы обеспечить проведение самого конкурса. Действительно, конкурс может быть продлен", - сказал он.

Напомним, Агентство по розыску и менеджменту активов принято решение о продлении конкурсного отбора управляющего резиденции "Межигорье" до конца февраля 2018 года.

В конце января 2018 года Агентство по розыску и менеджменту активов сообщило, что интерес бизнеса к управление объектом "Межигорье" крайне низкий.