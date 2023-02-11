Конкурент Starlink. Amazon выведет на орбиту более 3 тысяч интернет-спутников

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Engadget .

Amazon получила разрешение от Федеральной комиссии по связи США на вывод в космос 3236 интернет-спутников для обеспечения широкополосного доступа в интернет во всех регионах мира.

В Amazon ждали около трех лет, прежде чем получили разрешение от американского правительства на развитие нового проекта. В комиссии заявили, что отчет, полученный от Amazon, отвечает требованиям. Компания дважды в год будет отчитываться перед комиссией о количестве выведенных и утилизированных спутников.

Также в Amazon дали гарантии, что способны убрать с орбиты космические аппараты после того, как срок эксплуатации истечет. На это у компании будет 7 лет. Устранение спутников снизит риск столкновения с Международной космической станцией.