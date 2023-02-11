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Конкурент Starlink. Amazon выведет на орбиту более 3 тысяч интернет-спутников

Фото: Amazon выведет на орбиту более 3 тысяч интернет-спутников (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Компания Amazon получила разрешение на реализацию Project Kuiper по развитию спутникового интернета. Предполагается, что новый проект создаст конкуренцию Starlink Илона Маска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Engadget.

Amazon получила разрешение от Федеральной комиссии по связи США на вывод в космос 3236 интернет-спутников для обеспечения широкополосного доступа в интернет во всех регионах мира.

В Amazon ждали около трех лет, прежде чем получили разрешение от американского правительства на развитие нового проекта. В комиссии заявили, что отчет, полученный от Amazon, отвечает требованиям. Компания дважды в год будет отчитываться перед комиссией о количестве выведенных и утилизированных спутников.

Также в Amazon дали гарантии, что способны убрать с орбиты космические аппараты после того, как срок эксплуатации истечет. На это у компании будет 7 лет. Устранение спутников снизит риск столкновения с Международной космической станцией.

Ранее сообщалось, что Amazon предоставляет Украине 75 млн долларов поддержки. Обе стороны уже подписали меморандум о сотрудничестве на 2023 год.

Кроме того, ранее РБК-Украина сообщало, что компания Amazon упразднила реферальную комиссию для украинских предпринимателей сроком на 1 год.

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