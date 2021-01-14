Конкурент SpaceX запустить ракету з новою капсулою для пасажирів

Американська компанія Blue Origin сьогодні планує запустити в суборбітальний політ багаторазову ракету New Shepard з оновленою капсулою для пасажирів. Ця компанія є конкурентом SpaceX, засновником якої є Ілон Маск.

Запуск ракети New Shepard буде транслюватися на YouTube.

Сьогоднішній запуск стане першим для цієї ракети, але 14-м для місії New Shepard. Нова капсула для екіпажу, яку підніме ракета, має оновлений інтер'єр, монітори для екіпажу, акустику, регулювання температури, а також гарнітуру з кнопкою для спілкування на кожному кріслі.

Запуск ракети відбудеться на заході штату Техас. Ракета має піднятися на визначену висоту, після чого від неї від'єднається капсула. Після від'єднання капсула та ракета перейдуть у вільне падіння та здійснять контрольовані посадки. Весь процес триватиме близько 10 хвилин.

Трансляція запуску почнеться о 18:30 за київським часом.

Нагадаємо, наприкінці грудня компанія SpaceX почала передстартові випробування космічного корабля для польоту на Марс.

Крім того, минулого року Ілон Маск розповів, коли він планує відправити перших людей на Марс.