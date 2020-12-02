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Маск сподівається відправити людину на Марс протягом шести років

Середа 02 грудня 2020 20:00
Маск сподівається відправити людину на Марс протягом шести років
Фото: Ілон Маск (spacex.com)
Автор: РБК-Україна

Американський мільярдер і засновник космічної компанії SpaceX Ілон Маск сподівається відправити людину на Марс протягом найближчих шести років. Однак не виключено, що це може статися раніше.

Про це він заявив на церемонії вручення премії Axel Springer, передає журналіст CNBC Майкл Шитц у Twitter.

За його словами, людину "з високою часткою ймовірності" вдасться відправити на Марс протягом шести років.

"Якщо нам пощастить, то, можливо, зможемо і через 4 роки... Ми хочемо відправити туди корабель без екіпажу вже через 2 роки", - додав Маск.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр Олег Уруський в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що Україна бере участь у Місячній програмі і планує долучитись до польоту на Марс. Зокрема, українська компанія бере участь у створенні американського носія, який відправиться на Марс, але не в проекті компанії SpaceX.

Влітку 2020 року ОАЕ запустили місію на Марс. Космічний зонд під назвою "Аль-Амаль" ("Надія") був піднятий японської ракетою-носієм з космодрому на острові Танегасіма. Передбачається, що зонд досягне Червоної планети в лютому 2021 року після семи місяців польоту. Мета місії - вивчити атмосферу, кліматичні умови і зміну пір року.

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