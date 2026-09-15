Конкурент MacBook Air на Android: Google объявила дату релиза Googlebook

Новые лэптопы позиционируются не как преемники бюджетных Chromebook, а как премиальные ноутбуки на новой технологической платформе, объединяющей возможности Android и ChromeOS с глубокой интеграцией Gemini Intelligence.

Топовое железо

Хотя Google пока не раскрыла полный перечень устройств первой волны, сливы от партнеров-производителей (Acer, Asus, Lenovo) подтверждают, что базовым процессором для всей линейки станет новейший Intel Core Ultra 5325 Panther Lake.

Информация про модели от ключевых вендоров:

Lenovo Googlebook 15 получит 15,3-дюймовый OLED-сенсорный экран с частотой 120 Гц (2880×1800), от 16 до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, накопитель до 512 ГБ, аккумулятор на 70 Вт·ч и фирменное подсвечивание.

Asus Googlebook: по данным канадских ритейлеров, конфигурация с Core Ultra 5 325, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD будет стоить около 1365 долларов США. Также ожидаются более мощные версии с процессорами Core Ultra 7 и 64 ГБ ОЗУ.

Acer Googlebook 14: европейские продавцы оценили модель с 14-дюймовым 2.8K 120 Гц OLED-дисплеем, 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ SSD примерно в 1178 долларов США.

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Умные фишки Gemini и тандем с Android

По словам разработчиков, ноутбуки Googlebook ориентированы на активное использование ИИ-инструментов.

Устройства получат новые функции на базе Gemini:

умный указатель Magic Pointer,

автоматическое создание виджетов Create My Widget,

систему смарт-упорядочения файлов Collections.

Кроме того, разработчики обещают бесшовную интеграцию со смартфонами на Android: пользователи смогут запускать мобильные приложения непосредственно на ноутбуке и иметь прямой доступ к файловой системе смартфона.

Первые поставки устройств покупателям ожидаются уже этой осенью.