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Ковзанярка Такагі принесла Японії "золото" Олімпійських ігор

Автор: Андрій Вирва

На Олімпіаді в Пекін відбувся жіночий фінал в ковзанярському спорті на дистанції 1000 метрів. Перемогу здобула японка Міхо Такагі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.

В забігу взяло участь 30 спортсменок.

Найшвидше подолала дистанцію та встановила олімпійський рекорд – Міхо Такагі. Для 27-річної Японки ця нагорода стала четвертою на Іграх в Пекіні, раніше вона виграла три "срібла". До цього Такагі ставала олімпійською чемпіонкою в 2018 році. А взагалі у неї в "скарбничці" сім олімпійських нагород (2-4-1).

"Срібло" виграла нідерландка Ютта Лердам, а "бронзу" Бріттані Боу з США.

Результати забігу на 1000 м:

  1. Міхо Такагі (Японія) – 1:13,19
  2. Ютта Лердам (Нідерланди) – 1:13,83
  3. Бріттані Боу (США) – 1:14,61

Нагадаємо, що швейцарка Гізін стала олімпійською чемпіонкою в гірськолижній комбінації.

Додамо, що жіноча збірна Канади з хокею перемогла у фіналі Олімпійських ігор.

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