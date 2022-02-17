Ковзанярка Такагі принесла Японії "золото" Олімпійських ігор

На Олімпіаді в Пекін відбувся жіночий фінал в ковзанярському спорті на дистанції 1000 метрів. Перемогу здобула японка Міхо Такагі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.
В забігу взяло участь 30 спортсменок.
Найшвидше подолала дистанцію та встановила олімпійський рекорд – Міхо Такагі. Для 27-річної Японки ця нагорода стала четвертою на Іграх в Пекіні, раніше вона виграла три "срібла". До цього Такагі ставала олімпійською чемпіонкою в 2018 році. А взагалі у неї в "скарбничці" сім олімпійських нагород (2-4-1).
"Срібло" виграла нідерландка Ютта Лердам, а "бронзу" Бріттані Боу з США.
Результати забігу на 1000 м:
Нагадаємо, що швейцарка Гізін стала олімпійською чемпіонкою в гірськолижній комбінації.
Додамо, що жіноча збірна Канади з хокею перемогла у фіналі Олімпійських ігор.