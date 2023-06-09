В Конгресс США внесли законопроект о признании РФ страной-спонсором терроризма

Сообщается, что документ представил конгрессмен от Демократической партии Тед Лью. Ранее законопроект о признании России спонсором терроризма выдвигали на голосование в сентябре 2022 года.

В новом документе говорится о том, что Россия неоднократно оказывала поддержку негосударственным террористическим группам до и во время полномасштабного вторжения в Украину.

По состоянию на сегодняшний день, в списке государств-спонсоров терроризма у США – Сирия, КНДР, Куба и Иран. Присвоение данного статуса стране позволяет США вводить дополнительные санкции, вводит полное эмбарго на продажу оружия и товаров двойного назначения, а также отказывать в экономической помощи.

США могут признать РФ государством-спонсором терроризма

Верховная Рада в годовщину полномасштабного вторжения РФ призвала парламенты других стран признать геноцид украинцев, а Россию государством-спонсором терроризма.

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, признание России государством-спонсором терроризма уже оказывает существенное влияние на ее внешнюю политику, в частности в экономической сфере.

В свою очередь, Госдепартамент США не исключил признания России государством-спонсором терроризма за совершенные преступления в ходе вторжения в Украину.