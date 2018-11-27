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Конгресмени США закликали Росію припинити "криваву" окупацію української території

Новини » Політика    27.11.2018 - 18:13
Конгресмени США закликали Росію припинити "криваву" окупацію української території
Фото: Марсі Каптур (facebook.com/RepresentativeMarcyKaptur)

Вони занепокоєні виявом російської агресії спрямованої на посилення незаконної окупації Криму

Конгресмени-демократи Марсі Каптур та Сендер Левін і конгресмени з Республіканської партії США Енді Гарріс, та Браян Фіцпатрік виступили з заявою засудивши агресивний напад Росії на Україну біля Керченської протоки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Голос Америки".

Конгресмени заявили, що вони рішуче засуджують військово-морський напад Росії на українські кораблі. Вони занепокоєні виявом російської агресії спрямованої на посилення незаконної окупації Криму. Конгресмени закликали Росію не обмежувати доступ до українських портів.

"Ми приєднуємося до міжнародної спільноти та союзників НАТО в рішучому підтвердженні того факту, що Крим та прибережні води належать Україні. Ми закликаємо владу Росії, у відповідності до міжнародного права припинити будь-яке обмеження доступу до українських портів та Азовського моря. Росія мусить припинити криваву та несправедливу окупацію суверенної території України", - наголосили конгресмени.

Відзначимо, раніше генеральний секретар ООН Антоніо Гуттереш, коментуючи події в Азовському морі, закликав сторони "уникати будь-яких ризиків загострення ситуації" та поважати суверенітет України.

Раніше повідомлялось, що на засіданні Ради безпеки ООН у понеділок, 26 листопада, постійний представник України при ООН Володимир Єльченко заявив, що розраховує на посилення санкцій проти Росії в результаті атаки в Керченській протоці. 

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