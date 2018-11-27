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Конгрессмены США призвали Россию прекратить "кровавую" оккупацию украинской территории

Новости » Политика    27.11.2018 - 18:13
Конгрессмены США призвали Россию прекратить "кровавую" оккупацию украинской территории
Фото: Марси Каптур (facebook.com/RepresentativeMarcyKaptur)

Они обеспокоены проявлением российской агрессии направленной на усиление незаконной оккупации Крыма

Конгрессмены-демократы Марси Каптур и Сендер Левин и конгрессмены из Республиканской партии США Энди Харрис и Брайан Фицпатрик выступили с заявлением, осудив агрессивное нападение России на Украину возле Керченского пролива. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Голос Америки".

Конгрессмены заявили, что они решительно осуждают военно-морское нападение России на украинские корабли. Они обеспокоены проявлением российской агрессии направленной на усиление незаконной оккупации Крыма. Конгрессмены призвали Россию не ограничивать доступ к украинским портам.

"Мы присоединяемся к международному сообществу и союзникам НАТО в решительном подтверждении того факта, что Крым и прибрежные воды принадлежат Украине. Мы призываем власти России, в соответствии с международным правом прекратить любое ограничение доступа к украинским портам Азовского моря. Россия должна прекратить кровавую и несправедливую оккупацию суверенной территории Украины", - отметили конгрессмены.

Отметим, ранее генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш, комментируя события в Азовском море, призвал стороны "избегать любых рисков обострения ситуации" и уважать суверенитет Украины.

Также на заседании Совета безопасности ООН в понедельник, 26 ноября, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что рассчитывает на ужесточение санкций против России в результате атаки в Керченском проливе.

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