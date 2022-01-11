Конгресмени в США запропонували оголосити Україну країною "НАТО-плюс": що це дасть

"У дипломатії мало шансів на успіх, якщо не підходити до неї з позиції сили. (Президент Росії, - ред.) Володимир Путін повинен взяти до відома, що Конгрес не потерпить відновлення сфери впливу Росії і не допустить відмови від України та інших наших союзників і партнерів по НАТО в Центральній і Східній Європі", - заявив провідний республіканець в комітеті Палати представників з міжнародних справ Майкл Маккол.

Повідомляється, що після оголошення України країною "НАТО-плюс" вона отримає військову і дипломатичну підтримку. Зокрема, такий статус забезпечить прискорений продаж деяких американських оборонних товарів і послуг.

Крім того, документ передбачає притягнення Путіна до відповідальності за агресію шляхом негайного введення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2", щоб зірвати його запуск. А також відкидає пропозицію Москви про введення мораторію на розгортання в Європі ракет середньої дальності.

"Цей законопроект суттєво збільшить фінансування поставок летальної допомоги Україні, зокрема протиповітряної та протикорабельної зброї, яка необхідна українцям для стримування Росії. Він також чітко дає зрозуміти, що вимоги Путіна, такі як право вето на вступ країн до НАТО і мораторій на розгортання ракет середньої дальності в Європі неприйнятні і суперечать інтересам національної безпеки США", - додав республіканець Майк Роджерс.