У Конгресі США заявили про тверду підтримку курсу України в НАТО

Еліот Енгель заявив про тверду підтримку приєднання України до НАТО

Глава Комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель заявил о твердой поддержке присоединения Украины в НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в США в Facebook.

Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, выступая в поддержку законопроекта о политике США по непризнанию незаконной попытки аннексии Россией Крыма, подчеркнул, что считает необходимым достижение этой цели, а данный документ является четким сигналом поддержки партнерами США Украины.

Отметим, 7 марта Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США утвердил и рекомендовал к одобрению полным составом нижней палаты американского парламента проект закона, который определяет политикой США непризнания суверенитета РФ над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами.

Напомним, ранее сообщалось, что членство Украины в Евросоюзе и НАТО стало стратегической целью, которую парламент закрепил в Конституции. Реализация этой задачи, в связи с принятыми изменениями Основного закона, отныне возложена как на президента, так и Верховную раду с Кабинетом министров.