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У Конгресі США заявили, що цілі Путіна в Україні зазнали невдачі

Фото: Зеленський провів зустріч з представниками Конгресу США (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Цілі президента Росії Володимира Путіна в Україні зазнали невдачі. Москва зазнає поразки, якщо продовжуватиме війну.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки", про це заявив співголова українського кокусу в Конгресі США Майк Куіглі.

Група американських законодавців від Республіканської і Демократичної партій відвідала Україну, де зустрілася з президентом Зеленським, провела зустріч з депутатами Верховної ради України, а також відвідала Бучу, Ірпінь та інші райони під Києвом.

Двопартійну делегацію очолив член Палати представників у справах збройних сил Адам Сміт. У поїздці взяли участь співголова українського кокуса Майк Куіглі, конгресмен Майкл Уолтц, конгресвумен Елісса Слоткін і конгресвумен Майкі Шеріл.

За словами Куіглі, в ході візиту до Києва відбулися плідні дискусії про вплив західної допомоги на війну і про те, що Сполучені Штати і Конгрес можуть зробити, щоб продовжувати підтримувати українську боротьбу за демократію.

"Моє послання президенту Росії Путіну зрозумілі: ваші цілі в Україні зазнали невдачі. Якщо ви продовжите цей незаконний напад, Росія буде тільки ще більше ізольована і принижена. Україна та її союзники не будуть вагатися", - додав американський законодавець.

Нагадаємо, делегація Палати представників Конгресу США прибула до Києва з візитом і зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським 23 липня.

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Конгресс США