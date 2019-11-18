У Конгресі США розслідують можливий дачу неправдивих показань Трампа Мюллеру

Палата представників Конгресу США проводить розслідування щодо того, чи давав президент Дональд Трамп неправдиві свідчення спеціальному прокурору Роберту Мюллеру, який займався розслідуванням можливого втручання Росії в американську виборчу кампанію в 2016 році. Про це повідомляє CNN.

Відповідну заяву зробив у понеділок, 18 листопада, генеральний юрисконсульт Палати представників Дуглас Леттер. Повідомляється, що демократи Палати представників хочуть отримати "секретні" матеріали розслідування Мюллера, щоб прикріпити їх до розслідування імпічменту Трампа, розпочатого 24 вересня, з-за можливого тиску президентом США на Україну.

"Брехав чи президент? Був він чесний у своїх відповідях у рамках розслідування Мюллера?", - заявив Леттер.

Нагадаємо, в кінці травня спецпрокурор США Роберт Мюллер, який займався розслідуванням можливого втручання Росії у президентські вибори Сполучених Штатів в 2016 році, повідомив про відставку. Він пояснив, що в його доповіді не містилося звинувачень Трампа в правопорушеннях, хоча розслідування встановило численні приклади перешкоджання правосуддю президентом. За його словами, його відомство виявило "недостатньо доказів, щоб звинуватити Трампа в змові з РФ з метою зміни результатів виборів.

Також РБК-Україна писало, що Палата представників США закликала Трампа дати свідчення у справі про імпічмент. Президент США заявив, що розгляне можливість виступу в рамках розслідування.