У Конгресі США закликають Трампа ввести санкції унаслідок протестів у Москві

У Конгресі президента США Дональда Трампа закликають ввести санкції проти окремих осіб, відповідальних за порушення прав людини в Росії під час недавніх акцій протесту в Москві та Санкт-Петербурзі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що багато протестувальників були залякані, побиті, арештовані або закриті у в'язниці.

"Останні кілька тижнів десятки тисяч росіян проводили мирні зібрання на вулицях Москви, щоб висловити свою підтримку вільним і справедливим виборам та демократичним реформам", - йдеться у повідомленні.

Також законодавці говорять про те, що ці акти агресії російського уряду є кричущим порушенням зобов'язань щодо дотримання верховенства демократії, взятих на себе Росією в рамках Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Нагадаємо, московські акції протесту за допуск незалежних кандидатів до місцевих виборів почалися в середині липня. Мітинги супроводжувались масовими затриманнями, в якийсь момент кількість затриманих досягало майже півтори тисячі чоловік.

Як повідомляло РБК-Україна, в Москві (РФ) впроваджують технологію розпізнавання осіб на масових заходах.