У Конгресі США запропонували нові санкції проти "Північного потоку-2"

Сенатор Конгресу США від Республіканської партії Енді Бар підготував законопроект про енергетичну безпеку Європи, що передбачає введення нових санкцій проти компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік - 2". Про це повідомляється на сайті конгресмена.

Сенатор пропонує заборонити в'їзд до США фізичним особам, які мають яке-небудь відношення до суден, який закладають труби при будівництві "Північного потоку-2"

"Енергетична безпека наших європейських партнерів є стратегічним пріоритетом для Сполучених Штатів. Закон буде сприяти припиненню будівництва газопроводу і забезпеченню, щоб Росія не продовжувала підривати енергетичну безпеку наших союзників по НАТО в Європі", - сказав Бар.

У документі також йдеться, що президент США буде наділений повноваженнями накладати санкції на організації, що надають фінансові та страхові послуги трубопровідним компаніям, які підтримують експорт російських енергоносіїв. Газопровід названий в тексті не комерційним, а більшою мірою політичним проектом.

За словами Барра, будуючи "Північний потік-2" Росія розширює свій вплив у Європі і адміністрації Трампа слід розробити "стратегію підвищення регіональної енергетичної безпеки союзників США в ЄС".

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини і президент Християнсько-демократичного союзу Анегрет Крамп-Карренбауер заявила, що не існує можливостей зупинити будівництво російського газопроводу "Північного потоку-2".