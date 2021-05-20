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У Конгресі США підтвердили припинення санкцій проти Nord Stream 2 AG

Автор: Артур Родивилов

Сенатор США Боб Менендес підтвердив, що Вашингтон призупинив санкції проти Nord Stream 2 AG. Раніше про плани США відмовитися від санкцій повідомляли американські ЗМІ.

Про це йдеться в прес-релізі на сайті Комітету у закордонних справах Сенату.

Менендес виступив проти рішення Білого дому.

"Посилаючись на інтереси національної безпеки, адміністрація Байдена оголосила, що призупинить обов'язкові санкції проти компанії Nord Stream 2 AG", - йдеться в його заяві.

Зазначимо, вчора, 18 травня, портал Axios писав, що відмова від санкцій щодо "Північного потоку-2" може означати, що адміністрація Байдена не бажає ставити під загрозу свої відносини з Німеччиною через російський трубопровід.

Пізніше представник Держдепартаменту Джаліна Портер заявила, що США як і раніше мають намір використовувати всі доступні інструменти, щоб не дозволити добудувати "Північний потік-2".

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