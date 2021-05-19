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Держдеп підтвердив, що США не будуть вводити санкції проти Nord Stream 2 AG, - Bloomberg

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Вашингтон, Середа 19 травня 2021 20:27
Держдеп підтвердив, що США не будуть вводити санкції проти Nord Stream 2 AG, - Bloomberg Фото: будівництво Північного потоку-2 триває (nord-stream2)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Держдепартамент США представив до Конгресу доповідь, в якій пропонується скасувати введення нових санкцій щодо компанії-оператора газопроводу" Північний потік-2" Nord Stream 2 Ag. Відзначається, що обмежувальні заходи будуть введені і відразу ж припинені.

Про це повідомило агентство Bloomberg.

За даними видання, в доповіді наголошується, що компанія Nord Stream 2 AG бере участь в діяльності, яка передбачає введення санкцій, проте адміністрація президента США Джо Байдена вирішила зупинити введення обмежувальних заходів з міркувань національної безпеки.

"Адміністрація Байдена введе, але відразу скасує санкції проти знаходиться в Швейцарії компанії, яка контролює будівництво газопроводу" Північний потік 2 ", - зазначає агентство.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас підтвердив, що Сполучені Штати мають намір відмовитися від санкцій проти "Північний потік-2". Зокрема, за його словами, проти глави компанії Nord Stream 2 Ag Матіаса Варніга.

Відзначимо, вчора, 18 травня, портал Axios писав, що відмова від санкцій щодо "Північного потоку-2" може означати, що адміністрація Байдена не бажає ставити під загрозу свої відносини з Німеччиною через російського трубопроводу.

Раніше новинний портал "Аксіос" з посиланням на два джерела повідомив, що адміністрація США має намір відмовитися від санкцій відносно оператора "Північного потоку - 2" - компанії

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