У Конгресі США не підтримали ідею Трампа про перенесення виборів

Представники Конгресу США не підтримали ідею президента Дональда Трампа про перенесення виборів на іншу дату. Проти виступили як представники Демократичної, так і Республіканської партії.

Про це повідомляє Reuters.

Не підтримали ідею Трампа багато республіканців, серед яких лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл і голова Республіканської партії в Палаті представників Кевін Маккарті.

"Ніколи в історії федеральних виборів ми не відміняли вибори, і ми повинні йти вперед з нашими виборами", - сказав Маккарті.

Також відхилили ідею перенесення виборів в Демократичній партії. Зокрема, голова комітету Палати представників з нагляду за безпекою виборів демократ Зої Лофгнер заявила, що перенесення виборів можливий лише після рішення Конгресу.

"Ні за яких обставин ми не розглянемо це, щоб врахувати невмілий і випадковий відповідь президента на пандемію коронавіруса або повірити в брехню і дезінформацію, яку він поширює щодо того, як американці можуть безпечно подавати свої бюлетені", - повідомила Лофгнер.

Нагадаємо, у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в США пропонується більше використовувати дистанційний метод голосування під час виборів. При цьому Трамп виступив за перенесення виборів на іншу дату, щоб у виборців була можливість проголосувати фізично на дільницях.

Зазначимо, станом на 30 липня у США підтверджено майже 4,5 млн випадків коронавіруса, з яких понад 65 тисяч людей захворіли лише за минулу добу.

Самі президентські вибори призначено на 3 листопада. Головними кандидатами є Трамп і колишній віце-президент США Джо Байден.

Раніше видання The Economist змоделювало можливий підсумок президентських виборів в США, в результаті з вірогідністю в 91% перемогу мав здобути Байден.