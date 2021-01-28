Економіка США показала рекордний спад після Другої світової війни

Фото: прапор США (whitehouse.gov)

За рік економіка США втратила 500 млрд доларів

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) Сполучених Штатів в 2020 році скоротився на 3,5%. Це є найгіршим показником з 1946 року, а також першим річним зниженням ВВП після Великої рецесії 2007-09 років.

Про це повідомляє Бюро економічного аналізу Міністерства торгівлі США.

Згідно з попередньою оцінкою, ВВП США в поточних цінах у 2020 році знизився на 2,3%, або 500,6 мільярда доларів, до рівня 20,93 трильйона доларів.

За даними бюро, в четвертому кварталі 2020 року реальний ВВП зріс на 4,0% в річному обчисленні. У третьому кварталі реальний ВВП збільшився на 33,4%.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) оцінює падіння світової економіки у 2020 році на рівні 3,5%. Обвал є найгіршим глобальним спадом мирного часу з часів Великої депресії.

Як повідомляло РБК-Україна, економіка США показала безпрецедентні темпи зростання у третьому кварталі 2020 року, оскільки уряд виділив понад 3 трлн доларів на допомогу від пандемії, що сприяло зростанню споживчих витрат. Валовий внутрішній продукт зріс на 33,1% в річному численні.