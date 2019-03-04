У Конгресі США почали масштабне розслідування проти Трампа

Комитет Палаты представителей Конгресса США инициировал масштабное расследование в отношении президента США Дональда Трампа. Об этом заявил глава юридического комитета Палаты представителей Джерролд Надлер, сообщает CNN.

Расследование сосредоточено вокруг предполагаемого препятствования правосудию, коррупции и злоупотреблении властью Трампом. Комитет уже разослал запросы 81 человеку и организациям, включая Белый дом, Министерство юстиции США, руководителей избирательной кампании, официальных представителей Trump Organization и его детей.

Собранные в ходе расследования доказательства послужат основой для возможного импичмента президенту США, хотя Надлер сказал, что пока рано обсуждать отставку Трампа.

Одним из примеров препятствования осуществлению правосудия Надлер назвал освобождение Трампом бывшего директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми в 2017 году. На тот момент Коми возглавлял расследование о вмешательстве России.

Белый дом и Департамент юстиции пока не ответили на запросы о комментариях по этому поводу.

Напомним, в Конгрессе США готовят запрос о получении налоговых деклараций президента Дональда Трампа за последние 10 лет - бюджетный комитет намерен проверить декларации Трампа на предмет использования мошеннических схем.