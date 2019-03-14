У Конгресі закликали опублікувати доповідь Мюллера

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию с призывом обнародовать доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о его расследовании вмешательства РФ в выборы США 2016 года. Об этом сообщает The Hill.

В резолюции содержится призыв к Генпрокуратуре США предоставить доклад Мюллера Конгрессу и общественности. Принятие резолюции было инициировано председателем юридического комитета Палаты представителей Джеральдом Надлером.

Напомним, радиостанция NPR сегодня сообщила, что проводимое спецпрокурором Робертом Мюллером расследование о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года завершено. Команду спецпрокурора покидает ключевой обвинитель по этому делу Эндрю Уайссмэнн, занимавшийся делом бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, которому присудили 7,5 года тюрьмы.

Отметим, что после заявления об окончании расследования Мюллер должен будет передать доклад генпрокурору Уильяму Барру, а он в свою очередь подготовит и представит в Конгресс США материалы по этому делу.

Напомним, Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США проголосовал за передачу специальному прокурору Роберту Мюллеру показаний свидетелей по делу о вмешательстве России в американские президентские выборы.