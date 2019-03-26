У Конгресі запропонували оприлюднити документи про спроби усунути Трампа

Комітет з питань юстиції Палати представників Конгресу США закликав міністерство юстиції США оприлюднити документи, що стосуються бесід американських чиновників про можливе відсторонення від влади президента Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що резолюція комітету була підтримана одноголосно. Після схвалення в комітеті резолюція буде винесена на голосування в Палаті представників. У разі схвалення В міністерство буде направлено формальне прохання про надання документів.

Мова йде про дії заступника міністра юстиції США Роду Розенстайна і колишнього заступника глави ФБР Ендрю Маккейба. Маккейб розповів про плани Розенстайна записувати розмови з Трампом. Маккейб також стверджував, що заступник міністра юстиції розмірковував над можливістю імпічменту президента з допомогою американської конституції. За словами Маккейба, Розенстайн говорив з ним на ці теми після обрання Трампа в 2016 році.

Також вказується, що чиновники могли обговорювати можливість примусового відсторонення Трампа з посади президента на підставі 25-ї поправки до Конституції США.

Нагадаємо, 24 березня в Сполучених Штатах Америки був оприлюднений звіт спеціального прокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у президентські вибори 2016 року.

Раніше, глава спецкомітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф заявив, що не виключає процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа за підсумками завершення розслідування спецпрокурора Робета Мюллера про втручання РФ у хід американських виборів 2016 року.