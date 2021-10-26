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Зеленський підбив підсумки двох років "Великого будівництва" на Закарпатті

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Київ, Вівторок 26 жовтня 2021 16:53
Зеленський підбив підсумки двох років "Великого будівництва" на Закарпатті Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Президент Володимир Зеленський, який у жовтні 2019 року ініціював програму "Велике будівництво", підбив підсумки перших двох років реалізації програми на Закарпатті.

Відповідне відео оприлюднено на сторінці голови держави у Facebook.

"Два роки тому я анонсував програму "Велике будівництво". Нові дороги, лікарні, школи, садочки, стадіони, басейни, ЦНАПи, культурні об’єкти та ще багато іншого - результат, на якому ми не збираємося зупинятися. І для мене вкрай важливо, щоб його відчував кожен регіон - на заході й на сході, на півдні, півночі і в центрі нашої прекрасної України", - зазначив Володимир Зеленський.

Зокрема, у Закарпатті за цей час реконструйовано і побудовано 46 лікувальних закладів, 13 шкіл та садочків, 562 км доріг.

Президент підкреслив, що Закарпатська область межує з чотирма країнами Євросоюзу, тут розташована найвища точка України і географічний центр Європи. Тому розвиток регіону і його туристичного потенціалу за програмою "Велике будівництво" стане ще більш активним.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що протягом 2021 року за програмою "Велике будівництво" буде збудовано і відремонтовано 6,5 тис. км доріг і 245 мостів.

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Володимир Зеленський Велике будівництво
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