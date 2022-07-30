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У Конгресі готуються внести закон про ленд-ліз Тайваню

Фото: у Конгресі готуються внести закон про ленд-ліз Тайваню (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Представники Республіканської партії США готуються внести в Конгрес законопроєкт про постачання озброєння по ленд-лізу на Тайвань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Ініціаторами законопроєкту є члени Палати представників Республіканської партії Мішель Стіл і сенатор Марша Блекберн.

"Республіканці в Конгресі готуються ухвалити закон про створення програми військової допомоги Тайваню з ленд-лізу, щоб запобігти посиленню войовничості з боку комуністичного Китаю", - йдеться в повідомленні.

Як заявила стіл, США "повинні бути на боці свободи і демократії" в той час, як Китай продовжує чинити тиск на Тайвань.

"Тайвань - наш найбільший партнер в Індо-Тихоокеанському регіоні, і їх постійний суверенітет необхідний для того, щоб кинути виклик новій осі зла", - сказала Марша Блекберн,

Вона також додала, що Тайвань має знати про наміри США підтримувати його, в тому числі зброєю і технікою, незалежно від того, що говорять в КНР.

Законопроєкт дозволить надавати або здавати в оренду зброю і військову техніку Тайваню, а натомість уряд країни має відшкодувати його вартість протягом 12 років, наголошується в матеріалі.

За даними телеканалу, законопроєкт вже отримав підтримку двох партій у Конгресі.

Нагадаємо, запланований візит спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань серйозно загострив напруженість між Китаєм і США. Офіційний Пекін вимагає скасувати поїздку, оскільки вважає її втручанням у внутрішні справи Китаю. Вашингтон побоюється, що літак з американською делегацією взагалі можуть збити.

У зв'язку з цим США направили до берегів Тайваню авіаносець, а Пекін загрожує острову тим, що йому "доведеться відчути гнів", якщо Пелосі все-таки відвідає цю територію.

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Тайвань