У Конгресі США досягли домовленості для запобігання "шатдауну"

Подробиці домовленостей не розголошуються

Участники переговоров от демократов и республиканцев в Конгрессе Соединенных Штатов достигли принципиальной договоренности о предотвращении закрытия правительства ("шатдауна", - ред.) в конце этой недели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В частности, стороны достигли принципиальной договоренности по вопросам обеспечения безопасности на южной границе США, что поможет предотвратить новый период "шатдауна" 15 февраля.

Во время общения с журналистами в понедельник, 11 ноября, сенатор-республиканец от штата Алабама, председатель комитета по ассигнованиям верхней палаты Конгресса Ричард Шелби не уточнил, была ли договоренность о выделении средств на строительство стены с Мексикой и о какой сумме идет речь.

Текст законопроекта по результатам договоренности может быть обнародован в среду.

Отметим, 25 января Белый дом и Конгресс договорились о краткосрочном возобновлении финансирования деятельности американского правительства, прекратив таким образом "шатдаун", который длился 35 дней. Срок оговоренности истекает 15 февраля.

Напомним, что после этого в Белом доме допустили возможность начала на текущей неделе новой приостановки финансирования госслужащих из-за споров президента США Дональда Трампа с Конгрессом.

Ранее РБК-Украина сообщало, что потери экономики США из-за "шатдауна" превысили 11 млрд долларов. Аналитики предполагают, что отсутствие согласия политиков о будущем бюджета США может привести к тому, что ВВП Штатов по итогам года может вырасти менее чем на 3%.