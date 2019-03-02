Конгрес США перевірить податки Трампа за 10 років, - NBC

У конгресі США готують запит про надання декларацій Трампа

В Конгрессе США готовят запрос о получении налоговых деклараций президента Дональда Трампа за последние 10 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский телеканал NBC.

Сообщается, что бюджетный комитет намерен проверить декларации Трампа на предмет использования мошеннических схем. По данным источников NBC, глава комитета, демократ Ричард Нил распорядился подготовить соответствующий запрос накануне подачи Трампом очередной декларации о доходах.

Отметим, бюджетный комитет является единственным профильным комитетом Палаты представителей, который может напрямую требовать в свое распоряжение налоговые декларации президента США. Запрос поступит на рассмотрение министра финансов Стивена Мнучина, который и решит, удовлетворять его или нет.

Напомним, ранее сообщалось, что 16 штатов США подали на Трампа в суд из-за решения ввести чрезвычайное положение в стране.

Президент США также пообещал применить вето в случае несогласия Конгресса США с режимом ЧП.