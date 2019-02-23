Трамп пообіцяв застосувати вето у разі незгоди Конгресу США з режимом НС

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

У разі введення режиму НС, значну частина стіни буде добудовано вже до вересня 2020 року

Президент Дональд Трамп скористається правом вето, якщо палата представників Конгресу США проголосує проти введення в країні режиму надзвичайного стану для фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated Press.

У разі введення режиму НС, значну частину стіни буде добудовано вже до вересня 2020 року, тобто до нових виборів глави держави.

"Чи накладу я вето? 100 відсотків", - сказав Трамп.

Нагадаємо, демократи Палати представників Конгресу Сполучених Штатів планують подати резолюцію, націлену на блокування оголошення президентом Дональдом Трампом надзвичайного стану на південно-західному кордоні.

Документ демократи збираються презентувати у п'ятницю, 22 лютого. Як зазначає Time, це може створити голосування повного складу Палати до середини березня.

РБК-Україна писало, що 15 лютого президент США Дональд Трамп підписав документ про введення режиму надзвичайного стану в США на південному кордоні країни. Це дозволить йому отримати кошти в розмірі близько 8 млрд доларів для зведення стіни на кордоні з Мексикою без схвалення Конгресу.