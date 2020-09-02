Навального отруїли "Новачком": що відомо

Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny)

В організмі Олексія Навального знайшли сліди отрути класу "Новачок". Сьогодні німецькі токсикологи повідомили про результати тесту біоматеріалів російського опозиціонера, який з 20 серпня знаходиться в комі. РБК-Україна зібрало все, що відомо про отруєння політика.

Лікарі підтверджують інтоксикацію отрутою типу "Новачок"

2 вересня прес-служба уряду Німеччини оприлюднила інформацію про те, що Олексій Навальний отруєний бойовою речовиною забороненого класу "Новачок".

Військові токсикологи лабораторії Бундесверу провели експертизу біоматеріалу пацієнта, за результатами якої отримано "недвозначні докази наявності в організмі хімічної отруйної речовини нервово-паралітичної дії групи" Новачок".

Результати тесту повідомили дружині Навального. Також Берлін проінформує посла РФ і партнерів в ЄС і НАТО.

Наслідки отруєння можуть бути довгостроковими

Лікарі берлінської клініки "Шаріте" заявляють, що вплив отруйної речовини на організм може мати тривалу дію. Медики також зазначили, що активність ферменту холінестерази поступово відновлюється.

Навальний залишається у важкому стані і підключений до апарату штучної вентиляції легенів у відділенні інтенсивної терапії.

Коментарі Німеччини

У ФРН обговорили отриману від лікарів інформацію про отруєння російського опозиціонера. Зокрема, уряд Німеччини вимагає від РФ пояснень.

"Вражає, що Олексій Навальний став жертвою атаки із застосуванням хімічної отруйної речовини в Росії. Федеральний уряд (Німеччини, - ред.) найрішучішим чином засуджує це напад. Російський уряд повинен пояснити подію", - заявили в Кабміні ФРН.

Ангела Меркель назвала інформацію про отруєння Навального тривожною. "Навальний - жертва злочину, його хотіли змусити замовкнути. Я виступаю з засудженням того, що з ним сталося", - заявила канцлер.

Раніше в Німеччині підтвердили готовність ввести дипломатичні санкції відносно РФ, якщо буде підтверджений факт причетності до отруєння російської влади, а також, якщо в РФ відмовиться співпрацювати в розслідуванні отруєння опозиціонера.

Реакція РФ

В Кремлі поки заперечують отримання інформації про отруєння Навального. Прес-секретар Дмитро Пєсков повідомив, що Берлін не проінформував Москву про свої висновки з клінічних досліджень Навального.

Глава комісії Ради Федерації РФ щодо захисту державного суверенітету Андрій Клімов заявив, що отруєння Олексія Навального розглядатимуть як втручання у внутрішні справи Росії. За його словами, західні ЗМІ вели "інформаційну підготовку" до думки, що опозиціонера отруїли.

Що відомо про отруту "Новачок"

Хімічна речовина типу "Новачок" була розроблена в СРСР в рамках програми зі створення хімічної зброї. Має нервово-паралітичну дію. Потрапляє під дію Конвенції про заборону хімічної зброї.

Отруйна речовина має дуже високу токсичність і швидкодію. При попаданні в організм зв'язує білки, які регулюють передачу нервових імпульсів. Нервові сигнали неконтрольовано надходять до тканин, м'язів і органів. В результаті відбувається перезбудження серцевих, дихальних та інших м'язів.

У березні 2018 року в Британії отрутою типу "Новачок" отруїли колишнього російського військового Сергія Скрипаля та його доньку. Вони вижили, за деякими даними, змінили особистості і виїхали в іншу країну.

Нагадаємо, Олексій Навальний знаходиться в клініці "Шаріте" в комі, куди його привезли 22 серпня. До цьго ротягом двох діб він перебував в лыкарні Омська. Російські лікарі поставили політику діагноз - порушення обміну речовин, і заявили, що слідів отруєння в його організмі немає.