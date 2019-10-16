Конгрес США відклав голосування щодо імпічменту Трампа

Конгрес США відклав голосування щодо проведення процедури імпічменту Дональду Трампу. Про це заявила спікер палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, повідомляє Fox News.

Як вона зазначає, це важливе питання для демократів, і вони не блефують, а "намагаються знайти правду".

"Немає жодних вимог про те, щоб невідкладно проводити голосування, тому зараз ми його проводити не будемо", - сказала Пелосі.

Нагадаємо, демократи Палати представників Конгресу США запросили у Пентагону і адміністрації Білого дому документи, пов'язані з виділенням військової допомоги Україні. Відповідний порядок у понеділок, 7 жовтня, направили члени Палати представників в рамках розслідування про імпічмент Трампа.

Раніше повідомлялося, що демократи Палати представників Конгресу Сполучених Штатів запросили в адміністрації Білого дому документи, пов'язані з телефонною розмовою між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським 25 липня.

Раніше американські ЗМІ повідомили, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп використовував віце-президента Майка Пенса для тиску на українського лідера Володимира Зеленського. За інформацією джерел, Трамп особисто заборонив Пенсові їхати до Києва на інавгурацію Зеленського, а також неодноразово використовував віце-президента для тиску на президента України.