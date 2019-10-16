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Пенс офіційно відмовився співпрацювати у справі про імпічмент Трампу

Новини » В світі    16.10.2019 - 05:58
Пенс офіційно відмовився співпрацювати у справі про імпічмент Трампу
Фото: Майк Пенс (floridapolitics.com)

Адвокат Пенса надіслав лист головам комітетів Палати представників з відмовою надавати документи в рамках справи про імпічмент Трампу

Віце-президент США Майк Пенс офіційно відмовився співпрацювати з Палатою представників США у рамках розслідування про можливий імпічмент президента Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Адвокат Пенса Метью Морган надіслав лист головам комітетів Палати представників, в якому повідомив, що віце-президент не співпрацюватиме з комітетами стосовно запиту про надання документів.

Адвокат наголосив на "незаконності" розслідування. На його думку, воно мало бути ініційоване в інший процедурний спосіб.

Водночас Морган підкреслив, що Білий дім визнає наглядові права комітетів Палати представників, однак нижня палата мала би провести загальне голосування для узаконення розслідування з імпічменту, ініційованого в односторонньому порядку депутатами від Демократичної партії.

Нагадаємо, особистий юрист президента США Дональда Трампа Руді Джуліані у вівторок заявив, що він відмовляється підкоритися порядку, виписаному демократами в Палаті представників з вимогою надати документи в рамках розслідування про можливий імпічмент президента.

Також у Білому домі офіційно заявили про відмову співпрацювати зі слідством у справі про імпічмент президентові.

РБК-Україна писало, що демократи Палати представників Конгресу США запросили у Пентагону і адміністрації Білого дому документи, пов'язані з виділенням військової допомоги Україні. Відповідний порядок у понеділок, 7 жовтня, направили члени Палати представників в рамках розслідування про імпічмент Трампу.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трампімпічмент
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