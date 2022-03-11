Конгрес США схвалив виділення Україні майже 14 млрд доларів військової та гуманітарної допомоги
Конгрес США проголосував за виділення Україні 13,6 млрд доларів. Гроші підуть на військову і гуманітарну допомогу у війні проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
"Конгрес схвалив виділення 13,6 млрд доларів на допомогу Україні та її союзникам в опорі російському вторгненню в рамках законопроєкту про фінансування федеральних агентств", - написала у своєму Twitter кореспондент видання Дарлін Супервілль.
Нагадаємо, раніше лідери Конгресу США досягли угоди про виділення допомоги Україні на 13,6 млрд доларів.
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