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Конгрес США схвалив виділення Україні майже 14 млрд доларів військової та гуманітарної допомоги

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Вашингтон, П'ятниця 11 березня 2022 05:35
Конгрес США схвалив виділення Україні майже 14 млрд доларів військової та гуманітарної допомоги Фото: Конгрес США схвалив виділення Україні 13,6 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Конгрес США проголосував за виділення Україні 13,6 млрд доларів. Гроші підуть на військову і гуманітарну допомогу у війні проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

"Конгрес схвалив виділення 13,6 млрд доларів на допомогу Україні та її союзникам в опорі російському вторгненню в рамках законопроєкту про фінансування федеральних агентств", - написала у своєму Twitter кореспондент видання Дарлін Супервілль.

Нагадаємо, раніше лідери Конгресу США досягли угоди про виділення допомоги Україні на 13,6 млрд доларів.

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