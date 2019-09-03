ru
ua

Конгрес США готує нове розслідування проти Трампа

Новини » Політика   

Розслідуванням хоче зайнятись Комітет з питань судочинства палати представників Конгресу США

Палата представників Конгресу США збирається зайнятися розслідуванням питання про таємні виплати президентом Дональдом Трампом грошових коштів жінкам, з якими він нібито мав відношення, в обмін на мовчання. Про це повідомляє The Washington Post.

Розслідуванням хоче зайнятись Комітет з питань судочинства палати представників Конгресу США.

У жовтні комітет має намір вислухати показання осіб, які були причетні до виплат у 2016 році зірці порнофільмів Стормі Деніелс і колишній моделі Playboy Карен Макдугал.

Нагадаємо, впливові демократи у Конгресі Сполучених Штатів заявляють, що Конгрес має ініціювати процедуру імпічменту Дональда Трампа після підбиття підсумків спеціальним прокурором Робертом Мюллером щодо роботи слідства зі втручання Росії.

Раніше, ще у березні цього року, Комітет Палати представників Конгресу США ініціював масштабне розслідування відносно президента США Дональда Трампа. Розслідування було зосереджено навколо передбачуваного перешкоджання правосуддю, корупції і зловживанні владою Трампом. Комітет вже розіслав запити 81 людині і організаціям, включаючи Білий дім, Міністерство юстиції США, керівників виборчої кампанії, офіційних представників Trump Organization та його дітей.

Раді пропонують скасувати держфінансування партій, які програли вибори Шуфрич очолить комітет по свободі слова
Читати всі новини